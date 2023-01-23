Tribünlerde taraftar şov

Kayserispor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği mücadeleye her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Ev sahibi ekibe destek vermek adına tribünlere gelen sarı-kırmızılılar, 38. dakika şovuyla dikkat çekti. Maç boyuncu takımlarına olan desteği sürdürdüler. Siyah-beyazlı futbolseverler de kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Deplasmanda Beşiktaş'ı yalnız bırakmayan taraftarlar, gollerin ardından coştu. Maç sonunda da 3 puanı kutladılar.
Kayserispor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği mücadeleye her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Ev sahibi ekibe destek vermek adına tribünlere gelen sarı-kırmızılılar, 38. dakika şovuyla dikkat çekti. Maç boyuncu takımlarına olan desteği sürdürdüler. Siyah-beyazlı futbolseverler de kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Deplasmanda Beşiktaş'ı yalnız bırakmayan taraftarlar, gollerin ardından coştu. Maç sonunda da 3 puanı kutladılar.