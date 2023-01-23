Haberler Kayserispor Onur Bulut transfer olacak mı? Başkan açıkladı

Onur Bulut transfer olacak mı? Başkan açıkladı

Son dakika transfer haberleri... Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transferin gözde ismi Onur Bulut'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Başkan Çamlı, oyuncusunun hiçbir takıma gitmeyeceğini söyledi. İşte ayrıntılar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 11:32
Onur Bulut transfer olacak mı? Başkan açıkladı

Kayserispor'un başarılı sağ beki Onur Bulut'un transfer söylemleri hakkında konuşan başkan Ali Çamlı, şunları dile getirdi:

Herkes konuşuyor bir tek biz bir şey bilmiyoruz. Herhalde bilmesi gereken kulüp başkanı olarak benim ama Onur Bulut konusunda bir ben bilgi sahibi değilim. Onur benim futbolcum. Sezon sonuna kadar da özellikle kalmasını istiyorum. Benim takımımın Onur'a ihtiyacı var. Biz ligden düşmeye oynayan bir takım değiliz. Yukarıları hedeflediğimiz için inşallah takımı muhafaza edip, hiç kimseyi gönderme gibi bir niyetimiz yok. Biz büyük bir camiayız. Bu şehir çok güçlü. Her zorluğu aşabilecek bir şehiriz. Ancak elinizde 2 tane futbolcu göz doldurur duruma geldiği zaman hemen oraya gidiyor, buraya gidiyor muhabbeti oluyor. Onur hiçbir yere gitmiyor.

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