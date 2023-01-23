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Kayseri’de hakem isyanı

Beşiktaş'ın Salih Uçan'la bulduğu ikinci gol Kayserispor cephesini oldukça sinirlendirdi. Salih'le girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalan Mane faul bekledi ve ardından top ağlarla buluştu. Sarıkırmızılılar, faul yapıldığı gerekçesiyle golün itirazı için yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Mete Kalkavan VAR'dan da onay alarak gol kararını yineledi. Teknik Direktör Çağdaş Atan ve oyuncular verilen bu karar sonrası itirazlarını sürdürse de sonuç değişmedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Kayseri’de hakem isyanı
Beşiktaş'ın Salih Uçan'la bulduğu ikinci gol Kayserispor cephesini oldukça sinirlendirdi. Salih'le girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalan Mane faul bekledi ve ardından top ağlarla buluştu. Sarıkırmızılılar, faul yapıldığı gerekçesiyle golün itirazı için yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Mete Kalkavan VAR'dan da onay alarak gol kararını yineledi. Teknik Direktör Çağdaş Atan ve oyuncular verilen bu karar sonrası itirazlarını sürdürse de sonuç değişmedi.
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