Kayseri’de hakem isyanı

Beşiktaş'ın Salih Uçan'la bulduğu ikinci gol Kayserispor cephesini oldukça sinirlendirdi. Salih'le girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalan Mane faul bekledi ve ardından top ağlarla buluştu. Sarıkırmızılılar, faul yapıldığı gerekçesiyle golün itirazı için yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Mete Kalkavan VAR'dan da onay alarak gol kararını yineledi. Teknik Direktör Çağdaş Atan ve oyuncular verilen bu karar sonrası itirazlarını sürdürse de sonuç değişmedi.
Beşiktaş'ın Salih Uçan'la bulduğu ikinci gol Kayserispor cephesini oldukça sinirlendirdi. Salih'le girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalan Mane faul bekledi ve ardından top ağlarla buluştu. Sarıkırmızılılar, faul yapıldığı gerekçesiyle golün itirazı için yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Mete Kalkavan VAR'dan da onay alarak gol kararını yineledi. Teknik Direktör Çağdaş Atan ve oyuncular verilen bu karar sonrası itirazlarını sürdürse de sonuç değişmedi.