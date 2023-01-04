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Kayserispor-Fatih Karagümrük CANLI İZLE (Kayserispor-Fatih Karagümrük canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Her iki takım da Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Kayserispor - Karagümrük maçının CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 16:54
Kayserispor-Fatih Karagümrük CANLI İZLE (Kayserispor-Fatih Karagümrük canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı haberimizde...


KAYSERİSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 17:00'de başlayan Kayserispor-Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kemen, Karimi, Cardoso, Mensah, Mustafa, Gavranovic

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Baniya, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne

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