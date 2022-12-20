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Teknik direktör Çağdaş Atan, “Kamp dönemimizde fiziksel anlamda istediğimiz verimi aldık” diye konuştu

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 06:50
Kayseri hazır

Transfer yasağına rağmen müthiş bir performansla, Dünya Kupası arasına 6. sırada giren Kayserispor, Türkiye Kupası'ndaki G.Birliği maçı hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Çok güzel ve sağlıklı bir ortamda, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten teknik direktör Çağdaş Atan, "Fiziksel anlamda istediğimiz verileri aldık. 3 hazırlık maçı oynadık. İyi de sonuçlar aldık. Şimdi önümüzde çok önemli bir kupa maçı var. Daha sonra ligde hafta sonu maçlarını izleyeceğiz. Çünkü ilk hafta maçımız yok. Ondan sonra da Alanya maçına hazırlanacağız" diye umut dağıttı.

Thiam umut dağıttı

Kayserispor'un Senegalli yıldızı Thiam, kampta çok iyi çalıştıklarını vurguladı. 30 yaşındaki forvet, "Bence çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Hocalarımız ve takımımız ile çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Hazırlık karşılaşmaları oynadık. Onun dışında taktiksel olarak da bazı yeniliklere çalıştık. Umarım önümüzdeki dönemde yani Süper Lig'in geri kalan kısmında her şey çok daha iyi olacak." diye konuştu.


UMARIM KUPAYI BU SENE ALIRIZ


Kayserispor'un tecrübeli kaptanı İlhan Parlak, Türkiye Kupası'na göz dikti. 35 yaşındaki golcü, "Gençlerbirliği ile kupa maçımız var. Kupa da çok önemli, geçen sene final oynamış bir takımız. İnşallah bu sene o kupayı alırız" diye konuştu.

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