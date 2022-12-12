Transferin gözdesi Onur Bulut Kayserispor'la sözleşme uzattı

Transferde adı Süper Lig devleriyle anılan Onur Bulut'ta flaş bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Onur Bulut ile sözleşmesinin 3 yıl uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Kayserispor formasıyla çıktığı 14 Süper Lig maçında 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

ONUR BULUT KİMDİR?

16 Nisan 1994 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Werdohl altyapısında başladı. Sırasıyla Oestrich-Iserloh, Bochum, Freiburg, Eintracht Braunschweig, Alanyaspor, Rizespor ve Kayserispor formaları giydi.

2021'de Alanyaspor'dan bedelsiz olarak Kayserispor'a transfer oldu. 28 yaşındaki futbolcu, 1.79 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Tecrübeli oyuncu, defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.

A Milli Futbol Takımı'nın formasını 1 maçta terleten Onur Bulut'un güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...