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Kayserispor 2-1 Saarbrüken (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dünya Kupası arasında hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdüren Kayserispor, Alman 3. Lig takımı Saarbrüken’i 2-1 mağlup etti.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 17:50
Kayserispor 2-1 Saarbrüken (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kayserispor kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da oynadığı ilk hazırlık maçında Alman 3. Lig takımı Saarbrüken'i 2-1 mağlup etti.


Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Kayserispor ilk hazırlık maçını oynadı. Antalya'da ikinci etap kamp çalışmalarını devam ettiren sarı kırmızılılar, ilk hazırlık maçında Almanya'nın 3. Lig takımlarından Saarbrüken ile karşılaştı. Sahaya Cenk Gönen, Attamah, Gökhan Sazdağı, Arif, Carole, Campanharo, Kemen, Ramazan Civelek, Carlos Mane, Mame Thiam, Gavranovic onbiri ile çıkan Kayserispor, henüz 1. dakikada Dave Gınase'nin golü ile yenik düştü. Bu golden 3 dakika sonra Ramazan Civelek ile beraberliği yakalayan Kayserispor, 36. dakikada da Mame Thiam'ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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