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Kayserispor iddialı

Spor Toto Süper Lig'de 5 maçlık yenilmezlik serisi Konyaspor maçıyla son bulan Kayserispor'da Dünya Kupası nedeniyle verilen arada futbolculara 10 gün izin verildi. Transfer yasağına rağmen ilk 14 haftayı 23 puanla 6. sırada tamamlayıp iyi bir gidişat sergileyen sarı-kırmızılılar'da teknik direktör Çağdaş Atan da ara tatil için ABD'ye gitti.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Kayserispor iddialı

Spor Toto Süper Lig'de 5 maçlık yenilmezlik serisi Konyaspor maçıyla son bulan Kayserispor'da Dünya Kupası nedeniyle verilen arada futbolculara 10 gün izin verildi. Transfer yasağına rağmen ilk 14 haftayı 23 puanla 6. sırada tamamlayıp iyi bir gidişat sergileyen sarı-kırmızılılar'da teknik direktör Çağdaş Atan da ara tatil için ABD'ye gitti. Dünya Kupası arası sonrasında çıkışını sürdürmek isteyen Kayseri ekibi, yaklaşık 1 hafta tesislerde çalıştıktan sonra Antalya'da kampa girecek. Atan'ın, kamp süresince takımı sıkı bir çalışma programına alacağı öğrenildi.

ORTALAMA 10 BİN KİŞİ

Süper Lig'de ilk 14 haftayı 6'ncı sırada tamamlayan Kayserispor, taraftar desteğini de arkasına aldı. Sarı-kırmızılıları, sahasında oynadığı 7 maçta 70 bin 602 kişi tribünde takip etti. Kayseri ekibi, ortalama 10 bin 86 kişiye oynarken, Süper Lig'de mücadele eden 19 takım arasında ortalama seyirci sayısında 8'inci sırada yer aldı.

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