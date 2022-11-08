Kayserispor'da iki imza!

Kayserispor, 2020-21 sezonu devre arası transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Ramazan Civelek ve 2020-21 sezonu öncesinde kadroya dahil edilen Gökhan Sazdağı'nın sözleşmelerini uzattı.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Profesyonel futbol takım futbolcularımızdan Ramazan Civelek ile 2024-2025 sezonu dahil olmak sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Sözleşmenin hem futbolcumuza hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Profesyonel futbol takım futbolcularımızdan Gökhan Sazdağı ile 2024-2025 sezonu dahil olmak üzere sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Sözleşmenin hem futbolcumuza hemde kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."