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Kayserispor'da iki imza!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı’ın sözleşmeleri 2'şer yıl uzatıldı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 20:53
Kayserispor'da iki imza!

Kayserispor, 2020-21 sezonu devre arası transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Ramazan Civelek ve 2020-21 sezonu öncesinde kadroya dahil edilen Gökhan Sazdağı'nın sözleşmelerini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbol takım futbolcularımızdan Ramazan Civelek ile 2024-2025 sezonu dahil olmak sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Sözleşmenin hem futbolcumuza hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Profesyonel futbol takım futbolcularımızdan Gökhan Sazdağı ile 2024-2025 sezonu dahil olmak üzere sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştır. Sözleşmenin hem futbolcumuza hemde kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."

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