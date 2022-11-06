Gaziantep FK Kayserispor: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Gaziantep FK ve Kayserispor, Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Müsabaka, Kayserispor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın golleri Gaziantep FK adına 52. dakikada Furkan Soyalp'ten geldi. Kayserispor ise Olivier Kemen ile 41, Ramazan Civelek ile 89. dakikada gol buldu.

Bu sonuçla Kayserispor, 23 puanla 5. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 15 puanla 10. sırada kendine yer buldu.

Gaziantep FK, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Kayserispor ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.