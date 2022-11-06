Haberler Kayserispor Gaziantep FK Kayserispor: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Gaziantep FK Kayserispor: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, evinde Kayserispor'u ağırladı. Mücadele, Kayserispor'un son dakikalarda Ramazan Civelek ile bulduğu golle 2-1 sona erdi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 16:26
Gaziantep FK Kayserispor: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Gaziantep FK ve Kayserispor, Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Müsabaka, Kayserispor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın golleri Gaziantep FK adına 52. dakikada Furkan Soyalp'ten geldi. Kayserispor ise Olivier Kemen ile 41, Ramazan Civelek ile 89. dakikada gol buldu.

Bu sonuçla Kayserispor, 23 puanla 5. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 15 puanla 10. sırada kendine yer buldu.

Gaziantep FK, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Kayserispor ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi için flaş karar! Bonservisi alınacak mı?
Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde hortum!
Fenerbahçe'nin gözdesi kafaları karıştırdı!
Aslan'a ihtar şoku! İki isim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
PFDK'dan Kayserispor ve Adana Demirspor'a ceza
Gavranovic’in gözü Gaziantep’te
2022 KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı
KPSS Ortaöğretim soruları ve cevapları açıklandı mı?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (6 Kasım Pazar)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayseri son anda kazandı! Kayseri son anda kazandı! 16:26
Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı saat kaçta? Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı saat kaçta? 16:15
MLS'de şampiyon belli oldu MLS'de şampiyon belli oldu 16:06
7 gollü müthiş maçta kazanan Denizlispor! 7 gollü müthiş maçta kazanan Denizlispor! 16:01
Marsilya - Lyon maçı saat kaçta? Marsilya - Lyon maçı saat kaçta? 15:48
Lille - Rennes maçı saat kaçta? Lille - Rennes maçı saat kaçta? 15:46
Daha Eski
Antalyaspor-Fatih Karagümrük | CANLI Antalyaspor-Fatih Karagümrük | CANLI 15:45
Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? 15:37
Fırtına Konyaspor'u konuk edecek! Fırtına Konyaspor'u konuk edecek! 15:30
Toulouse - Monaco maçı saat kaçta? Toulouse - Monaco maçı saat kaçta? 15:27
Reims - Nantes maçı saat kaçta? Reims - Nantes maçı saat kaçta? 15:24
Nice - Brest maçı saat kaçta? Nice - Brest maçı saat kaçta? 15:20