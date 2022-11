Çağdaş Atan: Önemli bir galibiyet aldık

Yukatel Kayserispor Spor Toto Süper Lig 'in 13. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK 'yı Kemen ve Ramazan Civelek 'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla son 4 maçta üçüncü galibiyetini alan Kayserispor puanını 23'e yükseltirken, üst üste ikinci kez sahadan mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Atan, "Bugün çok iyi bir Anadolu mücadelesi oldu. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki organizasyon, efektif ve pozisyona girme anlamında biz daha planlıydık sahada. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Gaziantep FK de çok iyi bir takım. Onlar da özellikle topu havaya kaldırdıklarında karambolden bize zorluk çıkardılar. Bunu biliyorduk, benim uzun zamandır gördüğüm en saygın takımlardan birisi. Golü beklemediğimiz yerden Furkan'dan yedik ama onun dışında oyuncularım iyi savaştılar. Sıkıntı, zorluk, fedakarlık hepsini yaşadık ama sonuçta maçı bitirmesini bildik. Sonradan oyuna giren oyuncularıma çok teşekkür ediyorum, çok önemli katkı verdiler. Bu maç bizim için her haftaki bir kırılma eşiği gibi. Alınan diğer sonuçlarla beraber ilk 8'deki yerimizi sağlamlaştırma ve bugün kazandıktan sonra ilk 5 ya da 6'ya girebileceğimiz konusu bizim bu hafta oyuncularla beraber motivasyon kaynağımızdı. Dediğim gibi topa sahip olma, pozisyona girme anlamında daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Buraya kadar gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, müthiş bir destek verdiler bize. Onları buradan mutlu gönderebilmek bizim için çok önemliydi. Haftaya müthiş bir Anadolu derbisi olacak. Ben artık o stadı doldurmamızın zamanı geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.