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SÜPER LİG HABERLERİ | Kayserispor Gaziantep FK mesaisine devam etti

Son dakika haberleri... Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip mücadelenin hazırlıklarını teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 17:56
SÜPER LİG HABERLERİ | Kayserispor Gaziantep FK mesaisine devam etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Gaziantep FK'ye konuk olacağı 13. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Kayserisporlu oyuncu Gökhan Sazdağı, 2-0 geriye düştükleri Adana Demirspor maçında güzel bir geriye dönüş yaptıklarını söyledi.

Ligin kendileri için iyi gittiğini ve bu performansı Gaziantep FK maçında da devam ettirmek istediklerini belirten Sazdağı, "Hem sıralama hem de oyun anlamında sahaya istediklerimizi yansıtıyoruz. Önümüzde zorlu bir Gaziantep FK maçı var. Onlar da çok tehlikeli bir takım. Son dönemde biraz sıkıntıları var. Gaziantep FK karşısında kendi oyunumuzu oynayıp, 3 puanı alacağız. Oraya 3 puan hedefiyle gideceğiz." dedi.

Takımda çok iyi bir hava olduğunu, iyi bir uyum yakaladıklarını ve ligde bunun meyvelerini aldıklarını dile getiren Sazdağı, "Bu sene transfer yapılmadı. Bunun bizim için avantaj olacağını biliyorduk. Kemik kadromuzu koruduk ve gün geçtikçe birbirimizi daha iyi tanıdık. Başımızda da iyi ve hedefli bir hoca var. Güzel bir uyumumuz var. Bu daha da iyi olacak. İnşallah Kayserispor bu sezon üst sıralarda yer alacak. Hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekibin İsviçreli golcüsü Mario Gavranovic de son dönemde oynadıkları oyundan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Her maça farklı şekilde hazırlanıyoruz. Biliyoruz ki önümüzdeki maç da kolay olmayacak. Bu müsabakada da başarılı olup, puanlar almak istiyoruz." diye konuştu.

Antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve taktik çalıştı.

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