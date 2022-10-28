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Kayserispor Çağdaş Atan’la coştu

Transfer yasağı bulunan ve geçen sezondan kalan mevcut kadrosuyla yola devam eden Kayserispor, Çağdaş Atan'la ayağa kalktı. Geçen hafta Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle dönen sarı-kırmızılılar, evinde Adana Demirspor'u da eli boş göndererek, bu galibiyeti perçinlemek istiyor. Öte yandan Çağdaş Atan, Kayseri ekibiyle 1,73 puan ortalaması yakaladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 06:50
Kayserispor Çağdaş Atan’la coştu
Transfer yasağı bulunan ve geçen sezondan kalan mevcut kadrosuyla yola devam eden Kayserispor, Çağdaş Atan'la ayağa kalktı. Geçen hafta Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle dönen sarı-kırmızılılar, evinde Adana Demirspor'u da eli boş göndererek, bu galibiyeti perçinlemek istiyor. Öte yandan Çağdaş Atan, Kayseri ekibiyle 1,73 puan ortalaması yakaladı.
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