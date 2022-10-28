Kayserispor Çağdaş Atan’la coştu

Transfer yasağı bulunan ve geçen sezondan kalan mevcut kadrosuyla yola devam eden Kayserispor, Çağdaş Atan'la ayağa kalktı. Geçen hafta Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle dönen sarı-kırmızılılar, evinde Adana Demirspor'u da eli boş göndererek, bu galibiyeti perçinlemek istiyor. Öte yandan Çağdaş Atan, Kayseri ekibiyle 1,73 puan ortalaması yakaladı.
Transfer yasağı bulunan ve geçen sezondan kalan mevcut kadrosuyla yola devam eden Kayserispor, Çağdaş Atan'la ayağa kalktı. Geçen hafta Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle dönen sarı-kırmızılılar, evinde Adana Demirspor'u da eli boş göndererek, bu galibiyeti perçinlemek istiyor. Öte yandan Çağdaş Atan, Kayseri ekibiyle 1,73 puan ortalaması yakaladı.