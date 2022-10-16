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Kayseri fırtınası!

Çağdaş Atan’ın öğrencileri, Gavranovic ve Onur’un golleriyle kazandı. Aslan’a Barış Alper’in sayısı yetmedi. Cimbom 6 hafta sonra kaybetti

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 06:50
Kayseri fırtınası!
SPOR Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 6 maç sonra (4G/2B) kaybederek 17 puanda kaldı. Kayserispor ise 5'inci galibiyetini alarak puanını 16'ya çıkardı. Kayseri'de oynanan karşılaşmada Galatasaray ilk yarıda son derece savruk bir oyun sergilerken, Kayserispor faturayı iki golle kesti. 22. dakikada ceza sahasında Mensah'ın kafa pasında topu önünde bulunan Gavranovic sert vurdu, top Muslera'nın yanından ağlara gitti: 1-0. 34'te ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Onur Bulut müthiş bir şutla farkı ikiye çıkardı: 2-0.

İkinci yarıda Kayserispor, Gavranovic ve Mensah'la farkı üçe çıkaracak fırsatları kaçırınca, Galatasaray oyunda kaldı. 55. dakikada kornerden Barış Alper Yılmaz golü attı. Hakem Arda Kardeşler önce orta sahayı gösterdi. Ancak VAR topun Barış'ın koluna çarptığını tespit edince gol iptal edildi. Ataklarını sıklaştıran Galatasaray, 86'd yine Barış Alper Yılmaz'la aradığı golü bularak farkı bire indirdi: 2-1. Sarı-kırmızılıların ikinci gol çabaları sonuç vermeyince 3 puan Kayserispor'un oldu. Galatasaray 11. haftada Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

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