Galibiyeti hak ettik

Kayserispor'da maçtan sonra bayram sevinci vardı... Oyuncular hep birlikte taraftarları selamlarken, teknik direktör Çağdaş Atan haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi... Başarılı çalıştırıcı, takım olarak iyi oynayıp, sahanın her noktasında iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Galatasaray'ın gücünü biliyoruz. Rakibimizi iyi analiz ettik. İlk yarıda iki gol bulduk. İkinci yarıda üçüncü golü atabilecek fırsatları da yakaladık. Ancak değerlendiremedik. Sonra rakibimiz bir gol attı. Ancak galibiyeti koruyarak kazanmasını bildik. Oyuncularımı kutluyorum. Bundan sonra da bu çizgimizi devam ettirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.