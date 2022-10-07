Haberler Kayserispor SÜPER LİG HABERLERİ | Yukatel Kayserispor Ümaniyespor deplasmanında!

SÜPER LİG HABERLERİ | Yukatel Kayserispor Ümaniyespor deplasmanında!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Kayserispor, Ümraniyespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 18:21
SÜPER LİG HABERLERİ | Yukatel Kayserispor Ümaniyespor deplasmanında!

Yukatel Kayserispor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçını kazanıp haftayı 3 puanla noktalamak istiyor.

Süper Lig'de ilk 8 haftayı 12 puanla geride bırakan Yukatel Kayserispor, Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ligde üst sıralara çıkmanın hesabı içerisinde olan sarı kırmızılılar, İstanbul'daki zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Yukatel Kayserispor, hazırlıklarını Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde sürdürüyor. Genç teknik adam, Ümraniyespor maçında iyi bir futbol oynayıp 3 puan alacak skoru elde etmek istediklerini söyledi.

Oyuncularını sık sık bireysel hatalardan uzak durması yönünde telkinde bulunan Çağdaş Atan, özellikle defans bloğundaki oyuncuların daha sade bir oyun anlayışı içerisinde olmasını, riske girmemelerini istedi.

DİĞER
Tuğba Özerk'ten boşanma dansı! "Merhaba ben Isabelle"
Karasızlık sonucu dehşet bir şekilde ölüyordu! Bariyerler kargo aracına ok gibi saplandı
G.Saray-Kastamonuspor maç tarihi belli oldu!
Beşiktaş'ta N'Koudou ve Ghezzal gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mame Thiam bu yılki hedefini açıkladı!
Telafi maçı Ümraniye
TUS tercihleri ne zaman 2022?
Emre Belözoğlu 5 kuruşluk davayı kazandı
💰 Dolar ne kadar oldu? - 7 Ekim 2022 Döviz Kuru
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ali Koç'un Jorge Jesus pişmanlığı! "Keşke..." Ali Koç'un Jorge Jesus pişmanlığı! "Keşke..." 17:31
Beşiktaş'ta N'Koudou ve Ghezzal gelişmesi! Beşiktaş'ta N'Koudou ve Ghezzal gelişmesi! 17:06
Jesus için milli takım iddiası! Jesus için milli takım iddiası! 16:50
Ribery'den kariyeri hakkında kritik karar! Ribery'den kariyeri hakkında kritik karar! 16:24
Di Maria'ya İtalya'da şok! Son anda engellendi Di Maria'ya İtalya'da şok! Son anda engellendi 16:23
"Haaland yasaklansın" kampanyası başlatıldı! "Haaland yasaklansın" kampanyası başlatıldı! 16:11
Daha Eski
Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 16:01
Balıkesirspor'da Uğur Balcıoğlu dönemi! Balıkesirspor'da Uğur Balcıoğlu dönemi! 15:58
Galatasaray - Kastamonuspor canlı izle Galatasaray - Kastamonuspor canlı izle 15:44
Kartal Giresun deplasmanına hazır! Kartal Giresun deplasmanına hazır! 15:36
Madrid geleceğin yıldızını kapıyor! Madrid geleceğin yıldızını kapıyor! 15:18
G.Saray-Kastamonuspor maç tarihi belli oldu! G.Saray-Kastamonuspor maç tarihi belli oldu! 15:14