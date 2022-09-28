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Yukatel Kayserispor Trabzonspor maçına galibiyet parolasıyla çıkıyor!

Yukatel Kayserispor Süper Lig'de son 7 sezondur sahasında mağlup edemediği Trabzonspor ile Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede ev sahibi ekip kötü istatistiğe son verme hedefinde.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 10:45
Yukatel Kayserispor Trabzonspor maçına galibiyet parolasıyla çıkıyor!

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de son 7 sezondur Trabzonspor'u sahasında mağlup edemiyor. Sarı kırmızılılar, bu kez 3 puanı almak istiyor.
Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karadeniz ekibi ile sahasında oynadığı son 7 Süper Lig maçında galip gelemeyen sarı kırmızılılar, Cumartesi günü oynanacak maçta bu kez kazanan taraf olmayı amaçlıyor.

Süper Lig'e yükseldiği son sezon olan 2015-2016 sezonundan bu yana Trabzonspor ile sahasında 7 lig maçı oynayan Kayserispor, 2 kez golsüz berabere kalırken 5 kez de mağlup oldu. Kayserispor, son 7 maçta Trabzonspor'a sadece 2 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü.
Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışan Yukatel Kayserispor, Cumartesi günü Kadir Has'ta Trabzonspor ile oynanacağı lig maçında kazanıp yıllar sonra 3 puanı hanesine yazdırmayı planlıyor.

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