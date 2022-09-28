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Kayserispor'da Trabzonspor maçı öncesi Emrah Başsan takımla antrenmanlara başladı!

Yukatel Kayserispor'a Süper Lig'de karşılaşacağı Trabzonspor maçı öncesi sevindiren haber geldi. Anadolu ekibinin 30 yaşındaki hücum oyuncusu Emrah Başsan sakatlığının ardından takımla beraber antrenmanlara başladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 10:16 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 10:47
Kayserispor'da Trabzonspor maçı öncesi Emrah Başsan takımla antrenmanlara başladı!

Yukatel Kayserispor'un sakatlıktan çıkan futbolcusu Emrah Başsan, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Emrah, Trabzonspor maçında kadroda olacak.
Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor. Sarı kırmızılılar, Cumartesi günü oynanacak maça en iyi şekilde hazırlanıp taraftarı önünde 3 puanı almak istiyor.

Çalışmalarını Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde sürdüren sarı kırmızılı takımda Emrah Başsan da takıma katıldı. Sakatlığı geçen başarılı futbolcu, Cumartesi günkü maçın kadrosunda yer alacak. İlk 11'de olması beklenmeyen Emrah'ın yedekler arasında olacağı ve maçın gidişatına göre süre alacağı öğrenildi.

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