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Seriyi sürdüreceğiz

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, son şampiyon Trabzonspor’u da puansız göndermek istediklerini söyledi

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Seriyi sürdüreceğiz

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda 4-0'lık Hatayspor galibiyetiyle ilk dış saha zaferini kazanan Kayserispor, sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Önceki gün hazırlık maçında Giresunspor'la karşılaşan ve 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Çağdaş Atan, Trabzonspor maçı için iddialı konuştu. Sahalarında 3'te 3 yaptıklarının altını çizen genç teknik adam, "Deplasman fobisini Hatay'da yendik. Sahamızda taraftarımızı da arkamıza alarak zaten coşkulu bir futbol oynuyoruz. Takımda moraller üst düzeyde. Trabzonspor karşısında da bu serimizi sürdüreceğiz" diye umut dağıttı.

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