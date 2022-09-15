Hatay’da 3 puan için oynayacağız

Sahasında 3'te 3 yapmasına rağmen henüz deplasmanda kazanamayan Kayserispor, Hatay'da siftah yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki Kamerunlu orta sahası Kemen, "Zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. Kazanmak için oynayacağız" diye umut dağıttı.
Sahasında 3'te 3 yapmasına rağmen henüz deplasmanda kazanamayan Kayserispor, Hatay'da siftah yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki Kamerunlu orta sahası Kemen, "Zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. Kazanmak için oynayacağız" diye umut dağıttı.