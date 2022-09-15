Haberler Kayserispor Hatay’da 3 puan için oynayacağız

Hatay’da 3 puan için oynayacağız

Sahasında 3'te 3 yapmasına rağmen henüz deplasmanda kazanamayan Kayserispor, Hatay'da siftah yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki Kamerunlu orta sahası Kemen, "Zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. Kazanmak için oynayacağız" diye umut dağıttı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Hatay’da 3 puan için oynayacağız
Sahasında 3'te 3 yapmasına rağmen henüz deplasmanda kazanamayan Kayserispor, Hatay'da siftah yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki Kamerunlu orta sahası Kemen, "Zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. Kazanmak için oynayacağız" diye umut dağıttı.
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