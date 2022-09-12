Kayserispor evinde kral

Kayserispor içeride var, dışarıda yok... 6 haftayı geride bırakan sarı-kırmızılılar, 3 deplasman maçından puan çıkaramazken, evinde oynadığı 3 karşılaşmayı da kayıpsız geçtiler. İstanbulspor ve Giresun'dan sonra Antalyaspor'u da puansız gönderdiler: 1-0. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 54. dakikasında sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cardosa topla buluştu. Onun çizgiye inerek yaptığı ortaya iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

TARAFTARA ARMAĞAN

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, iç sahadaki l performanstan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Deplasmanlardan hep boş döndük. Ama evimizde geçit vermedik. 3 puan taraftara armağan" dedi.

ŞAŞIRTICI GRAFİK!

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, son haftalardaki düşüşe şaşırdığını belirterek, "Geçen yılı güzel bir grafikle bitirmiştik. Bu sezona da iyi başladık. Ama Trabzonspor maçıyla düşüşe geçtik. Şaşırtıcı" dedi

Lige Beşiktaş deplasmanındaki yenligi (1-0) ile başlayan Kayseri, Başakşehir (2-0) ve F.Bahçe (2-0) deplasmanlarından da puansız döndü. Sahasında İstanbulspor (1-0), Giresun (3-0) ve Antalya'yı (1-0) yendi.