Haberler Kayserispor Çağdaş Atan: Futbolcularımla gurur duydum

Çağdaş Atan: Futbolcularımla gurur duydum

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 3-0’lık Giresunspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Bugün gerçekten futbolcularımla gurur duydum. İstediğimiz her şeyi yerine getirdiler, iyi futbol oynadılar, iyi mücadele ettiler ve karşılığını 3-0’lık skorla aldık” dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 22:34
Çağdaş Atan: Futbolcularımla gurur duydum
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup eden Yukatel Kayserispor'da 3 puanın sevinci yaşanıyor. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, futbolcularını tebrik ederek, "Maçtan önce; bugün topa sahipken iki farklı diziliş olacağını söyledim. Oyuncularım bunu harfiyen, mükemmel şekilde yerine getirdi. İki tane çalıştığımız setlerden gol atmamız bizim için ayrıca sevindirici. Mücadelemiz gayet iyiydi, topa sahip olduk. Çok zor maçlar oynadık gerçekten. Fikstürümüz zor. Bundan sonraki hafta Fenerbahçe'ye deplasmana gidiyoruz, sonra Antalyaspor geliyor. Dışarıdan da bir şeyler getirebilirsek eğer bizim için daha olumlu olacak. Bugün gerçekten futbolcularımla gurur duydum. İstediğimiz her şeyi yerine getirdiler, iyi futbol oynadılar, iyi mücadele ettiler ve karşılığını 3-0'lık skorla aldık. Takımımı tebrik ediyorum" diye konuştu.
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