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Campanharo geri döndü

Kayserispor'un Brezilyalı ön liberosu Campanharo, geri döndü. BAE'de K.Fakkan'la anlaşan ve sağlık kontrolünden geçip sözleşme yapmak üzere BAE'ye giden Campanharo, imza atamadı. Kontroldeki pürüzden ötürü transfer gerçekleşmedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 06:50
Campanharo geri döndü
Kayserispor'un Brezilyalı ön liberosu Campanharo, geri döndü. BAE'de K.Fakkan'la anlaşan ve sağlık kontrolünden geçip sözleşme yapmak üzere BAE'ye giden Campanharo, imza atamadı. Kontroldeki pürüzden ötürü transfer gerçekleşmedi. 30 yaşındaki futbolcu, hafta içi takıma katılacak. Kontratının son yılındaki sambacı, geçen sezon 25 maçta 1 asist yaptı.
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