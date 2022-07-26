Kayserispor'un Brezilyalı ön liberosu Campanharo, geri döndü. BAE'de K.Fakkan'la anlaşan ve sağlık kontrolünden geçip sözleşme yapmak üzere BAE'ye giden Campanharo, imza atamadı. Kontroldeki pürüzden ötürü transfer gerçekleşmedi.
Kayserispor'un Brezilyalı ön liberosu Campanharo, geri döndü. BAE'de K.Fakkan'la anlaşan ve sağlık kontrolünden geçip sözleşme yapmak üzere BAE'ye giden Campanharo, imza atamadı. Kontroldeki pürüzden ötürü transfer gerçekleşmedi. 30 yaşındaki futbolcu, hafta içi takıma katılacak. Kontratının son yılındaki sambacı, geçen sezon 25 maçta 1 asist yaptı.