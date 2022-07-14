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Emre Barça’ya gitti

Kayserispor’un 18 yaşındaki maestrosu Emre Demir, İspanyol devi Barcelona’nın çalışmalarına katılmak üzere İspanya’ya gitti.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Emre Barça’ya gitti
Kayserispor'dan, İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, takım arkadaşları ile vedalaşarak İspanya'ya gitti. Geride kalan sezonun devre arasında Barcelona ile sözleşme imzalayan ancak sezon sonuna kadar Kayserispor'da kalmasına karar verilen 18 yaşındaki genç yetenek, yeni takımının kampına katılacak. Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Emre Demir, takım arkadaşları ve teknik heyetimiz ile vedalaşarak Barcelona'ya gitti. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
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