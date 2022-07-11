Kayserispor turnuvada

Bayram izninden sonra yeni sezon hazırlıklarına yarın Erciyes’te kaldığı yerden devam edecek olan Kayserispor, burada 4’lü Erciyes Cup Futbol Turnuvası’na katılacak. Sarı-kırmızılılar, 15 Temmuz’da başlayacak olan turnuvada ilk maçı Gençlerbirliği’yle oynayacak.
Bayram izninden sonra yeni sezon hazırlıklarına yarın Erciyes'te kaldığı yerden devam edecek olan Kayserispor, burada 4'lü Erciyes Cup Futbol Turnuvası'na katılacak. Sarı-kırmızılılar, 15 Temmuz'da başlayacak olan turnuvada ilk maçı Gençlerbirliği'yle oynayacak.