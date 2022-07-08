Haberler Kayserispor Kayseri iddialı

Kayseri iddialı

Kayseri kaptanı İlhan Parlak, “Çok kritik bir sezon olacak. Çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Kayseri iddialı

Transfer yasağı bulunan Kayserispor'da kaptan İlhan Parlak, yeni sezonda birlikteliği koruyup başarılı bir dönem geçireceklerine inandıklarını ifade ederek, taraftardan destek istedi. 35 yaşındaki tecrübeli santrfor, "Güzel bir ortam var. Sezon başı yeni hocamızla sahada neler yapmamız gerektiğini anlatıyor. Yeni sezon bizim için çok önemli. Çok kritik bir sezon olacak. Taraftarımıza, camiamıza sesleniyorum. Çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hep birlikte kenetlenirsek neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz" diye iddialı konuştu.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den bomba transfer! Milli futbolcuyla anlaşma sağlandı...
Mekandan ayrı ayrı çıktılar! Tuvana Türkay ve İzzet Antebi gazetecileri görünce panik yaptı
Fırtına'da stopere iki aday!
Galatasaray'da sıra Umut Bozok transferinde
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor’dan Gençler’e tek gol
Kayserispor’da 3 lisans çıktı
TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TEMMUZ 2022 E BORDRO SORGULAMA
DOLAR NE KADAR OLDU?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kaan Ayhan için beklenecek Kaan Ayhan için beklenecek 06:35
Joshua King Valencia'nın yerine Joshua King Valencia'nın yerine 06:25
G.Saray Avusturya kampının ilk çalışmasını yaptı G.Saray Avusturya kampının ilk çalışmasını yaptı 01:21
G.Saray Avusturya kampının ilk çalışmasını yaptı G.Saray Avusturya kampının ilk çalışmasını yaptı 01:21
Ve resmi açıklama! Min-Jae'nin transferi... Ve resmi açıklama! Min-Jae'nin transferi... 00:27
G.Saray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha G.Saray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha 00:27
Daha Eski
Görüşmeler 7 saat sürdü! İşte Oliveira transferinin perde arkası Görüşmeler 7 saat sürdü! İşte Oliveira transferinin perde arkası 00:27
F.Bahçe genç golcüyü kadrosuna kattı! F.Bahçe genç golcüyü kadrosuna kattı! 00:26
Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri! Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri! 00:26
F.Bahçe'den G.Saray'a 5 yıldız cevabı! F.Bahçe'den G.Saray'a 5 yıldız cevabı! 00:26
Muleka Beşiktaş'ta! Transferin maliyeti açıklandı Muleka Beşiktaş'ta! Transferin maliyeti açıklandı 00:26
Flaş D. Kiev maçı kararı! Sahaya süreceği 11... Flaş D. Kiev maçı kararı! Sahaya süreceği 11... 00:26