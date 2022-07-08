Kayseri iddialı

Transfer yasağı bulunan Kayserispor'da kaptan İlhan Parlak, yeni sezonda birlikteliği koruyup başarılı bir dönem geçireceklerine inandıklarını ifade ederek, taraftardan destek istedi. 35 yaşındaki tecrübeli santrfor, "Güzel bir ortam var. Sezon başı yeni hocamızla sahada neler yapmamız gerektiğini anlatıyor. Yeni sezon bizim için çok önemli. Çok kritik bir sezon olacak. Taraftarımıza, camiamıza sesleniyorum. Çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hep birlikte kenetlenirsek neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz" diye iddialı konuştu.