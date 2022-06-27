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Dijon atagı

Sarı-kırmızılılar geçen sezonu Malatyaspor’da kiralık geçiren Dijon’un kanadı Mounir Chouiar için harekete geçti. 22 yaşındaki kanatla görüşmeler sürüyor.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Dijon atagı
Süper Lig ekibi Kayserispor, forvet takviyesi kapsamında tanıdık bir ismi gündemine aldı. Sarı kırmızılılar, geçen sezonu Malatyaspor'da kiralık geçiren Dijon'un kanat oyuncusu Mounir Chouiar için harekete geçti. Kayseri'nin Fransa Ligue 2 takımı Dijon ile ilk temasları kurduğu ve teklifini ilettiği kaydedildi. Hatta Kayseri yönetiminin 22 yaşındaki kanat ile de görüşmelere devam ettiği ifade edildi. Kayserispor'un bu transfer girişimi Foot Mercato sitesinde de yankı buldu. Haberde "Türk ekibi, Chouiar için çok istekli. Chouiar'in geçen sezon gösterdiği performans bunda etkili oldu" denildi.

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Ayrıca oyuncu ile başka bir Süper Lig ekibinin de ilgilendiğinin altı çizildi. "Chouiar geçen sezon Türkiye'de olmaktan mutluydu. Fransa 2'de yer almaktansa Türkiye Süper Lig'de devam etmek isteyebilir" ifadesi kullanıldı. Bu arada Kayserispor'da gerekli görülen diğer mevkiler için de transfer çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Teknik direktör Ömer Erdoğan ile yönetimin, sık sık listedeki isimler konusunda fikir alış verişi yaptığı öğrenildi. Öte yandan sarı kırmızılı takım sezon başı kampında oynayacağı hazırlık karşılaşmaları için rakip takım çalışmaları yaptığı da gelen haberler arasında.

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