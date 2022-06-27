Dijon atagı

RAKİPLER ARANIYOR
Ayrıca oyuncu ile başka bir Süper Lig ekibinin de ilgilendiğinin altı çizildi. "Chouiar geçen sezon Türkiye'de olmaktan mutluydu. Fransa 2'de yer almaktansa Türkiye Süper Lig'de devam etmek isteyebilir" ifadesi kullanıldı. Bu arada Kayserispor'da gerekli görülen diğer mevkiler için de transfer çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Teknik direktör Ömer Erdoğan ile yönetimin, sık sık listedeki isimler konusunda fikir alış verişi yaptığı öğrenildi. Öte yandan sarı kırmızılı takım sezon başı kampında oynayacağı hazırlık karşılaşmaları için rakip takım çalışmaları yaptığı da gelen haberler arasında.
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