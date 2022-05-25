Haberler Kayserispor Kupayı özledik

Kupayı özledik

Kupayı en son 2007-2008’de kazanan Kayseri’de Başkan Gözbaşı, “Kupayı çok istiyoruz. İnsanlar kutlama yapmayı, sevinç yaşamayı çok özledi” dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Kupayı özledik

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Sivasspor ile Kayserispor arasındaki dev final öncesi üniversitede bir etkinliğe katılan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, camiaya umut dağıttı. Başkan Gözbaşı, "Kupanın bizim olmasını çok istiyoruz. Şehrimizin buna ihtiyacı var. İnsanlar kutlama yapmayı, sevinç yaşamayı çok özledi. Şehrimize bu heyecanı yaşattığımız için çok mutluyuz. Önemli olan finale kadar gelebilmekti. Trabzonspor maçından sonra, 'Beşiktaş'ı yendik, Fenerbahçe'yi yendik, şampiyon olan Trabzonspor'u da yendik. Verin bizim kupamızı.' demek istedim ama finaldeki rakibimiz Sivasspor'a ayıp olurdu" diye konuştu.

GAVRANOVİC SEVİNCİ

Kayserispor'un kupa finali öncesinde kozu İsviçreli golcüsü Gavranovic olacak. Sakatlığını atlattıktan sonra Sivas'la oynanan son lig maçında 45 dakika görev alan Gavranovic, hazır kıta. 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, bu sezon oynadığı 29 maçta 12 gol attı.

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde, bugün Kayserispor ve Sivasspor teknik direktörü ile kaptanlarının katılımıyla ortak basın toplantısı düzenlenecek. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı basın toplantı odasındaki organizasyon saat 14.30'da başlayacak.

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