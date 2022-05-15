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Hasreti bitirdi

Kupada finale yükselen sarı-kırmızılılar, lige veda eden Malatyaspor’a karşı zorlanmadı. Gökhan Sazdağı (2) ve Hayrullah Erkip’in golleriyle 4 hafta sonra 3 puanın sahibi oldu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Hasreti bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de 37. haftanın açılış maçında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, 10. dakikada öne geçti. Sağ taraftan Ramazan Civelek'in kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 45+3'te serbest atışta, Emrah Başsan'ın ceza sahasına gönderdiği etkili ortada altıpas önünden Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

18'LİK HAYRULLAH BİTİRDİ

72'de ev sahibi ekip, skoru 3-0'a getirdi. Uğur Demirok'un pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Yasir Subaşı'nın içeriye çevirdiği topla penaltı noktası civarında buluşan 18 yaşındaki Hayrullah Erkip'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0. Kupada Trabzonspor'u saf dışı bırakan Kayserispor, ligde 4 hafta sonra kazanarak 47 puana yükseldi.

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