Hasreti bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de 37. haftanın açılış maçında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, 10. dakikada öne geçti. Sağ taraftan Ramazan Civelek'in kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 45+3'te serbest atışta, Emrah Başsan'ın ceza sahasına gönderdiği etkili ortada altıpas önünden Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0
18'LİK HAYRULLAH BİTİRDİ
72'de ev sahibi ekip, skoru 3-0'a getirdi. Uğur Demirok'un pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Yasir Subaşı'nın içeriye çevirdiği topla penaltı noktası civarında buluşan 18 yaşındaki Hayrullah Erkip'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0. Kupada Trabzonspor'u saf dışı bırakan Kayserispor, ligde 4 hafta sonra kazanarak 47 puana yükseldi.