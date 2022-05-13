Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı: Kupa gelecek

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 1-0 kaybettiği maçın rövanşında lig şampiyonu Trabzonspor'u 4-2 yenerek finale yükselen Kayserispor, kupayı ikinci kez müzesine götürmek istiyor. Zorlu bir süreç sonrasında finale yükseldiklerini belirten Başkan Berna Gözbaşı, "Biz Türkiye'nin lokomotif kulüplerinden Fenerbahçe, geçen senenin şampiyonu Beşiktaş ve bu senenin şampiyonu Trabzonspor'u eleyerek finale yükseldik. Bu galibiyet için teknik heyeti, bütün futbolcuları ve Kayserispor camiasını kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah kupayı bu şehre getireceğiz" sözleriyle umut dağıttı.