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Kayserispor kenetlendi

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Sivas'ın yanı sıra Kayseri'de de yaşanıyor.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 06:50
Kayserispor kenetlendi

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Sivas'ın yanı sıra Kayseri'de de yaşanıyor. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'a yarı finalin ilk ayağında 1-0 kaybeden Kayserispor, bugün rövanşta güçlü rakibini geçip 14 yıl sonra tekrar final hayalini kuruyor. Sarı-kırmızılılar, 2007-08'de finalde Gençlerbirliği'ni normal süresi 0-0 biten mücadelede 11-10 penaltılarla yenerek tarih yazdı ve kupayı müzesine götürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman, şehir olarak kenetlendiklerini belirterek, "Trabzonspor'u eleyip finale yükselmek ve kupayı tekrar Kayseri'ye getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" diye umut dağıttı.

DEV YARI FİNAL KAPALI GİŞE

Kayseri şehri, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun bir ilgi gösterdiği dev maçta tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da bugün Kayserispor taraftarına 'ücretsiz ulaşım' hizmeti verileceğini açıkladı. Takıma desteklerinin yanında taraftarına da sahip çıkan Başkan Büyükkılıç, 'İnanıyoruz' yazılı pankart ve billboardları şehrin 17 noktasında paylaşarak Kayseri ekibinin kupa hayalini şehrin sokaklarında yaşatmaya çalışıyor.

3 SAKAT 1 ŞÜPHELİ VAR

Kayserispor'da dev maç öncesinde sakat olan Mert Çetin, Mensah ve Gavranovic, şampiyon Trabzonspor'a karşı yok. İlhan Parlak'ın sağlık durumu ise henüz netleşmedi. Bu oyuncuların sakatlığı sonrasında kadro dışı kalan Mustafa Pektemek, affedildi.

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