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Kayserispor'da Mert Çetin ile Gavranovic Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a, Mert Çetin ve Gavranovic'ten kötü haber geldi. İki futbolcu ligde oynanacak Gaziantep FK ile kupada oynanacak Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 12:23
Kayserispor'da Mert Çetin ile Gavranovic Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da sakatlık yaşayan futbolcular ile ilgili kamuoyuna açıklama yapıldı.

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "1 Mayıs günü oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan oyuncularımız Mert Çetin, Majid Hosseini, Mario Gavranovic ve Ramazan Civelek'in yapılan muayene ve tetkikleri sonrasında; Mert Çetin'in sol ayak bileği medial bağ kompleksinde yaralanma, Majid Hosseini'nin sağ uyluk arka kas grubunda zorlanma Mario Gavranovic'in sol uyluk arka kas grubunda zorlanma, ödem ve kanama, Ramazan Civelek'in sağ uyluk ön kas grubunda darbeye bağı yaygın ödem ve kanama tespit edilmiş olup sağlık ekibimizce tedavilerine başlanmıştır. Ayrıca üst sonunum yolu enfeksiyonu geçiren Mustafa Pektemek, Gaziantep müsabakası kadrosundan çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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