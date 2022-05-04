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Kayserispor’da 4. istifa

Ziraat Türkiye Kupası'nı hedefleyen Kayserispor'da yönetim depremi yaşanıyor.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Kayserispor’da 4. istifa
Ziraat Türkiye Kupası'nı hedefleyen Kayserispor'da yönetim depremi yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'la deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, kritik kupa karşılaşması öncesinde stadyum, taraftar ve localardan sorumlu yönetici Soner Topsakal'ın istifasıyla sarsıldı. Topsakal, işlerinin yoğunluğunu sebep göstererek istifa etti. Yaprak dökümü devam eden Kayseri ekibinde daha önce de Ali Çamlı, Tufan Koç, Erol Çetin gibi isimler istifa ederek görevlerini bırakmıştı.
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