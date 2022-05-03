Haberler Kayserispor Kayserispor'da istifa! Soner Topsakal görevi bıraktı

Kayserispor'da istifa! Soner Topsakal görevi bıraktı

Süper Lig ekibi Kayserispor'da yönetim kurulu üyesi Soner Topsakal, sarı-kırmızılı kulüp yönetiminden ve görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 09:13
Kayserispor'da istifa! Soner Topsakal görevi bıraktı

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da yönetim kurulunda yaprak dökümü devam ediyor. Daha önce Ali Çamlı, Tufan Koç, Erol Çetin gibi isimlerin istifa ederek görevi bıraktığı Kayserispor'da bu kez de Soner Topsakal istifasını verdi. Kayserispor'da stadyum, taraftar ve localardan sorumlu olarak görev üstlenen Soner Topsakal, işlerinin yoğunluğunu sebep göstererek yönetim kurulu üyeliğinden ve bulunduğu tüm görevlerden affını isteyerek istifasını verdi.

Kayserispor'da bazı yöneticilerin de istifa hazırlığında olduğu, bayram tatili sonrasında istifalarını verecekleri öğrenildi.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Satın alma opsiyonu kullanılacak…
Sosyetede dadı krizi! Kocasını bakıcı ile beraber mutfak tezgahında basınca kıyamet koptu
G.Saray'ın kayıp sezonu! Gol yeme rekoru...
N'Koudou Kartal'ı uçurdu! 232 gün sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor evinde galip gelemiyor!
Galatasaray - Sivasspor maçı saat kaçta?
3 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
NİSAN AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU MU?
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor'da istifa! Kayserispor'da istifa! 09:13
Cimbom'da seçim tarihi resmen açıklandı! Cimbom'da seçim tarihi resmen açıklandı! 00:41
Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk anıtı inşa edeceğiz! Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk anıtı inşa edeceğiz! 00:39
UEFA'dan Rus takımlarına büyük şok! UEFA'dan Rus takımlarına büyük şok! 00:39
Nelsson planı ortaya çıktı! İspanyol devi... Nelsson planı ortaya çıktı! İspanyol devi... 00:39
Galatasaray'ın yeni sezon forması sızdırıldı Galatasaray'ın yeni sezon forması sızdırıldı 00:38
Daha Eski
FIFA'dan flaş Trabzonspor paylaşımı! FIFA'dan flaş Trabzonspor paylaşımı! 00:38
G.Saray'dan çifte transfer bombası! G.Saray'dan çifte transfer bombası! 00:37
Visca'dan Trabzonspor sözleri! "Koşarak geldim" Visca'dan Trabzonspor sözleri! "Koşarak geldim" 00:37
İtalyanlar duyurdu! Löw F.Bahçe'ye geliyor mu? İtalyanlar duyurdu! Löw F.Bahçe'ye geliyor mu? 00:35
Okan Buruk için sürpriz teklif! Okan Buruk için sürpriz teklif! 00:35
Muleka transferinde flaş gelişme! Dört büyüklere dişli rakip Muleka transferinde flaş gelişme! Dört büyüklere dişli rakip 00:34