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Kayserispor evinde galip gelemiyor! Son 5 maçta...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşan Kayserispor, siyah-beyazlı ekip karşısında etkili pozisyonlar yakalasa da mağlup olmaktan kurtulamadı. Küme düşme hattının yakınında bulunan sarı-kırmızılı ekibin iç sahada gösterdiği performans, hayal kırıklığı yarattı. (Spor haberi)

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 11:31
Kayserispor evinde galip gelemiyor! Son 5 maçta...

Kayserispor, sahasında oynadığı son 5 iç saha maçında 4. kez mağlup oldu.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor iç sahada kazanamıyor. Sarı Kırmızılılar, ligde oynadığı son 5 iç saha maçında 4 kez yenilirken 1 kez berabere kaldı. 19 Şubat'ta sahasında oynadığı ve 2-1 kazandığı Giresunspor maçı sonrasında Alanyaspor, Konyaspor, Fenerbahçe, Rizespor ve Beşiktaş ile karşılaşan sarı kırmızılılar, 4 kez yenilirken 1 kez berabere kaldı. Rizespor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, Alanyaspor'a 2-1, Konyaspor'a 3-2, Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Kayserispor son olarak da Beşiktaş'a 3-1 yenildi.

Kayserispor son 5 iç saha maçında 6 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü.

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