Haberler Kayserispor Kupayı getireceğiz

Kupayı getireceğiz

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu kupada lig lideri Trabzon'a konuk olacak Kayserispor, ilk maça kilitlendi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 06:50
Kupayı getireceğiz

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu kupada lig lideri Trabzon'a konuk olacak Kayserispor, ilk maça kilitlendi. Futbolculardan Emrah Başsan, "Konsantremizi bu maça verdik, çünkü bir hedefimiz var. Umarım bu hedef doğrultusunda ileri gitmek için her şeyi yapacağız. Çünkü kupayı getirmek istiyoruz bu şehre. Arkadaşlarımla birlikte güzel bir hava yakaladık" dedi.

Kayseri ekibinin 27 yaşındaki Portekizli sağ açığı Cardoso da dev maça hazır olduklarını söyledi. Tecrübeli orta saha, "Önümüzde iki tane Trabzonspor maçı olacak kupada. İlkini deplasmanda, sonra evimizde oynayacağız. Zor maçlar bunlar. Şu anda kupada yarı finaldeyiz. Öncelikle ilk maça odaklanmamız gerekiyor. Önce bu maçı en iyi şekilde bitirmemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

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