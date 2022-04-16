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Son dakika spor haberleri: Kayserispor'da Emrah Başsan damgası! 5. golünü attı

Son dakika spor haberleri... Son olarak ligde Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalan Kayserispor'da Emrah Başsan'ın performansı dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı oyuncu, Rizespor ağlarını da havalandırmasının ardından ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 09:11
Son dakika spor haberleri: Kayserispor'da Emrah Başsan damgası! 5. golünü attı

Kayserispor'un ligin 33. haftasında evinde oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor maçında Emrah Başsan 1 gol kaydetti. Müsabakanın 78. dakikasında şık bir gole imza atan Emrah Başsan, üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı. Bu sezon Galatasaray, Trabzonspor, Hatayspor, Göztepe ve Rizespor maçlarında gol sevinci yaşayan Emrah Başsan gol sayısını 5'e yükseltti.

90 dakika sahada kalan Emrah, performansı ile takdir topladı. 27 maçta forma giyen Emrah, 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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