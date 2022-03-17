Kayserispor'da Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı açıklamalarda bulundu

Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, yarı finalist oldukları Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Spor Toto Süper Lig'de en iyi sonuçları almak istediklerini söyledi.

Gözbaşı yaptığı açıklamada, ligde son 3 maçta aldıkları mağlubiyetlerin takımın durumunu yansıtmadığını ve bu sıkıntılı dönemin geçici olduğunu belirtti.

Peş peşe gelen yenilgilerin camiada üzüntü yarattığını aktaran Gözbaşı, bu durumu dönemsel şanssızlık olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Olumsuz durumu tersine çevirmek için teknik ekip ve yönetim olarak ellerinden geleni yaptıklarının altını çizen Gözbaşı, "Var gücümüzle hedeflediğimiz yere doğru gidebilmek için ne yapılması gerekiyorsa onları yapıyoruz." dedi.

Gözbaşı, Kayserispor'un her geçen gün daha iyi yerlere gelmek için olumlu sinyaller verdiğini de vurguladı.

"ÜZERİMİZDEKİ ŞANSSIZLIĞIN KIRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile zorlu bir maça çıkacaklarına değinen Onur Gözbaşı, "Kayserispor, bu sene inşallah kupayı da alacak ligde de daha üst sıralarda yer alacak. Bunu başarmak için hem takım hem de yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Üzerimizdeki şanssızlığın bu hafta kırılacağını düşünüyorum. Bunun ardından milli araya gireceğiz. Bu arayı da iyi değerlendirip, yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz." diye konuştu.

"HOCAMIZ TAKIMI DAHA DA YUKARILARA TAŞIMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Gözbaşı, teknik direktör Hikmet Karaman'ın takımın başına geçmesiyle Kayserispor'da son yıllarda yaşanan teknik adam istikrarsızlığının sona erdiğini kaydetti.

Karaman'ın kendisini kanıtlamış, deneyimli bir teknik adam olduğunu vurgulayan Gözbaşı, şöyle devam etti:

"Hocamızla güzel sonuçlar alıyoruz. Fotoğrafın bütününe bakacak olursak koronavirüsün futbolu etkilediği bir dönemdeyiz. Ona rağmen Kayserispor şu anda kupada yarı finalist ve ligde de ilk 10'da yer alıyor. Hocamız takımı daha da yukarılara taşımak için elinden geleni yapıyor. Yönetim olarak buna şahidiz. Teknik heyetimiz sezon başında yeni kurulan takımla ilgili ne yapılması gerekiyorsa o konuda maksimum çabayı gösteriyor. Biz de buna inanıyoruz."

Gözbaşı, Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'nın Avrupa vizyonunu ortaya koyduğunu ve sarı-kırmızılı taraftarı güzel günlerin beklediğini dile getirerek, "Enteresan sonuçların alındığı bir sezonu yaşıyoruz. Sadece birazcık sabır diyoruz. Öncelikli hedefimiz daha istikrarlı ve daha sürdürülebilir, toplumla ve gençlerle daha etkileşim halinde olan bir Kayserispor." ifadelerini kullandı.