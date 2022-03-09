Haberler Kayserispor Kayserispor'da Konyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor'da Konyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig 29. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak Kayserispor'da maçın bilet fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 17:14
Kayserispor'da Konyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor ile Konyaspor arasında Pazar günü oynanacak lig maçının bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor ile Konyaspor arasında Pazar günü Kadir Has Stadında oynanacak Süper Lig maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada bilet fiyatları 10 ila 40 TL arasında değişiyor. Bugün satışa çıkarılan ve 7 yaş altı çocukların ebeveynleri ile birlikte gelmeleri halinde ücretsiz girebileceği maçın bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt tribün bileti: 10 TL

Kuzey Üst tribün bileti: 10 TL

Kuzey Alt tribün bileti: 10 TL

Doğu Üst tribün bileti: 15 TL

Doğu Alt tribün bileti: 20 TL

Batı alt tribün bileti: 30 TL

Batı Balkon tribün bileti: 40 TL

DİĞER
60'ına merdiven dayayan Seda Sayan günden güne eriyor! Seda Sayan dekolteli deri tulumu ile genç kızlara taş çıkardı!
Barcelona'nın hocası Xavi'den Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor