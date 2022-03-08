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Spor Toto Süper Lig Haberleri: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı takımına güveniyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. haftasında sahasında konuk ettiği Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor'da maç sonunda Başkan Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu. Berna Gözbaşı teknik heyet ile futbolculara güven mesajı verdi ve stadı dolduran taraftarlara da teşekkürlerini iletti. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 13:26
Spor Toto Süper Lig Haberleri: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı takımına güveniyor

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Alanyaspor maçı sonrasında yenildikleri için üzgün olduklarını ama telafi edeceklerini söyledi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Alanyaspor ile oynanan ve 2-1 yenildikleri maç sonrasında açıklama yaptı. Hakemin takdir haklarını Alanyaspor'dan yana kullandığını ve yenildikleri için üzgün olduklarını söyleyen Başkan Berna Gözbaşı, "Evimizde uzun süre sonra mağlup olmak hepimizin moralini bozdu. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum ama takdir haklarını konuk takımdan yana kullandı. Özellikle hocamızın kırmızı kartını anlamak mümkün değil. Alanyaspor hocası da sürekli sahaya giriyordu ama ona bir şey demedi. Olabilir, mağlup olduk. Takımımız biraz yorgun. Eksiklerimiz var. Gelecek haftalarda telafi ederiz. Teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyoruz" dedi.

Başkan Berna Gözbaşı, maça ilgi gösterip takıma destek veren taraftar için de, "Maç boyunca tribünleri her zamankinden fazla dolduran ve sonuna kadar takımımızı destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum" cümleleri kurdu.

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