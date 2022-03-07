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Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Alanyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 10:15
Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Kayserispor - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Alanyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Alanyaspor maçı 7 Mart Pazartesi günü saat 20:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Kolovetsios, Carole, İbrahim, Abdülkadir, Cardoso, Mustafa, Ramazan, Gavranovic

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Milunovic, Borja, Umut, Emre, Efkan, Efecan, Candeias, Diedhiou

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