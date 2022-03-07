Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Kayserispor - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Alanyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Alanyaspor maçı 7 Mart Pazartesi günü saat 20:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Kolovetsios, Carole, İbrahim, Abdülkadir, Cardoso, Mustafa, Ramazan, Gavranovic

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Milunovic, Borja, Umut, Emre, Efkan, Efecan, Candeias, Diedhiou