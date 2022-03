Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Alanya maçına eksiksiz yüzde 100 çıkmamız gerekiyor

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Alanya maçına eksiksiz yüzde 100 çıkmamız gerekiyor" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasında evinde oynayacağı Alanyaspor maçına hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan oyuncular, teknik heyet nezaretinde Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hikmet Karaman, 3 oyuncunun sakatlıklarının ciddi olduğunu söyleyerek, "Bu hafta Beşiktaş maçını atlattık ve tekrar pazartesi günü Alanyaspor maçı var. Şu an bütün odaklanmamız Alanyaspor üzerine ve pazartesi gününe kadar takımı iyi hazırlayıp, o maça eksiksiz yüzde 100 çıkarmamız gerekiyor. Hem zihinsel hem de fiziksel anlamda ama bana göre en önemlisi zihinsel anlamda hazırlanmak. Fiziksel anlamda da doğru çalışmalar yapıp, pazartesi akşamına en iyi şekilde çıkmamız gerekir. Thiam ve Majid'in durumu ciddi. Emrah da aynı şekilde. Bunların sakatlık durumları ciddi. Taraftarımız Trabzon maçından sonra bizi havaalanında karşıladı. Teşekkür ediyoruz, coşku ve motivasyon Beşiktaş maçına da yansıdı. Hem taraftar hem şehrimiz hem de şehrin ileri gelenleri bence takıma sahip çıkmalı. Çünkü gelişmekte olan bir takım var. Bu gelişmeyi sadece sportif anlamda değil, ekonomik anlamda da doğru ve orantılı bir şekilde devam ettirmek gerekiyor. Oyuncularımız iyi bir bütünlük sergilemeye çalışıyor. Sportif anlamda şehrimize bir şeyler vermeye çalışıyor. Bunu da ilerisi için zapta almak gerekiyor. Bir takım hayalleri kurmak için de sağlam temeller üzerinde durmak gerekiyor. Bir bütünleşme, birliktelik ve yardımlaşma şart" dedi.

CENK GÖNEN: BEŞİKTAŞ'I ELEMEK BİZİM İÇİN MOTİVASYON KAYNAĞI OLDU

Galibiyeti gelenek haline getirmek istediklerini söyleyen kaleci Cenk Gönen de, "Benim için güzel bir geceydi gerçekten. Takım arkadaşlarımızla iyi bir mücadele sergiledik. Hocamızın bizden istediği taktiği, yapmamız gerekenleri sahaya yansıttık. Tabii Beşiktaş sahasında güçlü bir rakipti. Onları orada elemek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu açıkçası. Hem kupada yolumuza devam ederken hem de ligdeki performansımız açısından bizi olumlu etkileyecektir diye düşünüyorum. İnşallah bu geleneğimizi sürdürmek istiyoruz. Alanyaspor da ligin pozitif futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Seyircimiz önünde güzel bir futbol izlettirip, içerideki performansımızı maçın sonunda galip taraf olarak devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CAROLE: TARAFTARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR

Fransız oyuncu Lionel Carole ise taraftara ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, "Her şeyden evvel bizi mağlup etmiş bir rakip bu ilk maçta. Bunu hatırlıyoruz. Bizim için çok önemli bir maç ve evimizde oynayacağız. Bunu rövanş olarak görüyoruz ve kazanmak istiyoruz. Sıralamamız için de çok önemli bu. Aynı zamanda taraftarımız için de onlara armağan etmek için çok önemli bir maç. Biliyorsunuz ilk maçta canımız acımıştı ve kötü bir mağlubiyet almıştık. Taraftarlarımız da bunu hatırlıyor. Taraftarımıza ihtiyacımız var, onları yanımızda görerek şu anda takımın içinde bulunduğu dinamizmi sahaya yansıtıp galip gelmek istiyoruz" dedi.