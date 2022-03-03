Bilet Kayseri'nin

Ligde son haftalarda iniş çıkışlı bir grafik çizerek taraftarlarını üzen Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yoluna doludizgin devam ediyor. Çeyrek final maçında İstanbul'da Beşiktaş'a konuk olan sarı kırmızılı takım, 2-1 galip gelerek adını yarı finale yazdırmayı başardı. İlk düdükten itibaren mücadeleden hiç kopmayan ve turu kovalayan Anadolu ekibinde turun kilidini ilk açan isim Mario Gavranovic oldu. İsveçli futbolcu daha 6. dakikada durumu 1-0 yaptı.

RAKİBİ TRABZON

Beşiktaş'ın beraberlik golünden sonra yine ataklara başlayan Kayserispor, bu kez 65'te iguel Cardoso'nun sayısıyla öne geçti. Sonrasında savunmaya çekilerek Beşiktaş ataklarını karşılalayan Hikmet Karaman'ın öğrencileri, kotrataklarla 3. golü aradı ancak bulamadı. 90 dakika sonunda tur atlayan taraf oldu. Kayserispor, yarı final karşılaşmasında böylece Trabzonspor'un rakibi olmayı başardı. Kupayı kazanarak doğrudan Avrupa vizesini almak isteyen Kayserispor, bu moralle artık lige dönecek.

DİLEĞİMİZ GERÇEKLEŞTİ'

Kayseri'nin hocası Hikmet Karaman, maç sonrası "Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der. Yani sonu iyi olan her şey iyidir" diyerek turu yorumladı. Usta hoca ayrıca, Trabzonspor eşleşmesi için "Ligdeki maçtan sora Trabzonspor'la bir daha oynamak için hedef koyduk. Oraya bir daha çıkıp 40 bin kişinin önünde kendimizi alkışlatmak istiyoruz" diye konuştu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Beşiktaş, kupadaki mücadeleye fazla ilgi göstermedi. Soğuk havanın da etkisiyle tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Kara Kartal'ı kenarda yaklaşık 12 bin taraftarı destekledi. Tribündeki Beşiktaşlılar buna rağmen görevlerini yaparak tam destek verdi.

BÜYÜKLERİ AFFETMİYOR

Beşiktaş'ı kupada saf dışı bırakan Kayseri, daha önceki turda da Fenerbahçe'yi elemişti. Sarı kırmızılı takım, Kanarya'yı da kendi evinde 1-0 mağlup etmişti. Kayseri şimdi 3. büyük takıma (Trabzon) karşı oynayacak.

19 YIL SONRA BİR İLK!

Kayseri'nın Beşiktaş'ı elemesiyle uzun süre sonra bir ilk gerçekleşti. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe yarı finale çıkamadı. 3 büyük takım en son 2002-03 sezonunda yarı finale kalamamışlardı.

TARRAFTARLARDAN JOSEF'E YOĞUN İLGİ

Kara Kartal'ın yıldız ismi Josef de Souza, dün maçı tribünden izledi. Brezilyalı futbolcu, taraftarların arasında mücadeleyi takip ederken, Beşiktaşlı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Futbolseverler sambacı ile bol bol fotoğraf çektirdi. Josef'in şapka ve gözlük imajı da ayrıca dikkat çekiciydi.