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SPOR HABERLERİ - Kayserisporlu Abdulkadir Parmak: "İşimizin zor olduğunu biliyorduk"

Spor haberleri... Kayserispor'un orta saha futbolcusu Abdulkadir Parmak, Trabzonspor yenilgisini değerlendirdi. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 09:20
SPOR HABERLERİ - Kayserisporlu Abdulkadir Parmak: "İşimizin zor olduğunu biliyorduk"

Devre arasında Trabzonspor'dan kiralık olarak alınan Abdulkadir Parmak, alınan 3-2'lik Trabzonspor yenilgisi sonrasında; "İşimizin zor olduğunu biliyorduk. Galip gelmek isterdik, başaramadık" dedi. Abdulkadir Parmak, "İşimizin çok zor olduğunu biliyorduk. Baskı altında bir atmosferde harika başladık ve mükemmel bir ilk yarı oynadık. Gönül ister ki galibiyete bu kadar yaklaşmışken sonunu getirebilelim. Takım arkadaşlarımın ve hocalarımın emeğine, yüreğine sağlık. Sadece bir 3 puan kaybettik. Bu takım hatalarından ders çıkarıp çok daha yukarılara çıkacaktır" dedi.

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