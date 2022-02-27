2 yıldızdan 19 gol

Kayserispor'da son saniyelerde kaybedilen Trabzon maçının üzüntüsünü yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda fileleri sarsan Gavranovic ve Thiam'ın performansı ise alkış topluyor. Gavranovic, 18. maçında 9. kez fileleri sarstı. Thiam ise 19. karşılaşmasında 10. kez gol attı.
Kayserispor'da son saniyelerde kaybedilen Trabzon maçının üzüntüsünü yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda fileleri sarsan Gavranovic ve Thiam'ın performansı ise alkış topluyor. Gavranovic, 18. maçında 9. kez fileleri sarstı. Thiam ise 19. karşılaşmasında 10. kez gol attı.