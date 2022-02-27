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2 yıldızdan 19 gol

Kayserispor'da son saniyelerde kaybedilen Trabzon maçının üzüntüsünü yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda fileleri sarsan Gavranovic ve Thiam'ın performansı ise alkış topluyor. Gavranovic, 18. maçında 9. kez fileleri sarstı. Thiam ise 19. karşılaşmasında 10. kez gol attı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 06:50
2 yıldızdan 19 gol
Kayserispor'da son saniyelerde kaybedilen Trabzon maçının üzüntüsünü yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda fileleri sarsan Gavranovic ve Thiam'ın performansı ise alkış topluyor. Gavranovic, 18. maçında 9. kez fileleri sarstı. Thiam ise 19. karşılaşmasında 10. kez gol attı.
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