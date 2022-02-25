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Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçının ardından Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper lig2in 27. haftasında Kayserispor 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "İlk 45 dakika tamamen rakibin özelliklerini bilerek, doğru oynayarak 2 gol attık. Bazı bölümlerde kaptığımız toptan birkaç tane terse dönsek iyi pasla çıkabilsek 3-4'lü skorla içeri girmemiz gerekirdi." dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 23:20
Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçının ardından Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a 3-2 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Son 20 saniyede penaltı golüyle mağlup olmak üzüntü verici." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada 3'e ayrılacak bölümün olduğunu belirterek, "İlk 45 dakika tamamen rakibin özelliklerini bilerek, doğru oynayarak 2 gol attık. Bazı bölümlerde kaptığımız toptan birkaç tane terse dönsek iyi pasla çıkabilsek 3-4'lü skorla içeri girmemiz gerekirdi." diye konuştu.

Devre arasında Trabzonspor'un 3 oyuncu değişikliği yaptığını dile getiren Karaman, şunları söyledi:

"Baskının geleceğini biliyorduk. Orada iyi durmamız lazımdı. Baskılı oynadı Trabzonspor, pozisyonlar yarattı. Yediğimiz iki gol kendi ayağımızda verdiğimiz toptan oldu. Direkten dönen, baskıda verdiğimiz pozisyonlarda golü yemedik. Ayağımızdaki topları kaybederek gol yedik. 2-2'den sonra oyun dengelendi Attamah ve Thiam ile girdiğimiz pozisyonlarla golü bulsak, maç 3-2 olsa nerelere giderdi bilmiyorum. Bu iyi mücadele dersler çıkaracağımız bazı şeyler var. Son 20 saniyede penaltı golüyle mağlup olmak üzüntü verici. 40 bin seyirci var, müthiş atmosfer. Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."

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