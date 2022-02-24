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Lidere karşı tarihi maç

Son 3 maçında 7 puan toplayan ve 3 maçtır yenilmeyen Kayserispor, lig tarihindeki bininci golünü arıyor. Deplasmanda lider Trabzon'la karşılaşacak Kayseri ekibinin bu sezon en golcü isimleri Thiam ile Gavranovic oldu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Lidere karşı tarihi maç
Son 3 maçında 7 puan toplayan ve 3 maçtır yenilmeyen Kayserispor, lig tarihindeki bininci golünü arıyor. Deplasmanda lider Trabzon'la karşılaşacak Kayseri ekibinin bu sezon en golcü isimleri Thiam ile Gavranovic oldu. Thiam'ın 9, Gavranovic'in ise 8 golü bulunuyor. Öte yandan sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Mensah ile Emrah Başsan, kart cezalıları Uğur Demirok, İbrahim Akdağ ve Bertolacci oynayamayacak.
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