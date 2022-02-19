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Kayserispor Giresunspor maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 15:57 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 15:58
Kayserispor Giresunspor maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor sahasında Giresunspor'u konuk ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor.

KAYSERİSPOR - GİRESUNSPOR İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Bertolacci, Thiam, Cardoso, Gavranovic

Giresunspor: Okan, Aziz, Diarra, Sergen, Zeki, Traore, Flavio, Diabate, Chiquinho, Sergio, Doukara

KAYSERİSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Giresunspor maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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