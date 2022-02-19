Kayserispor Giresunspor maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor sahasında Giresunspor'u konuk ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor.
KAYSERİSPOR - GİRESUNSPOR İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Bertolacci, Thiam, Cardoso, Gavranovic
Giresunspor: Okan, Aziz, Diarra, Sergen, Zeki, Traore, Flavio, Diabate, Chiquinho, Sergio, Doukara
KAYSERİSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kayserispor - Giresunspor maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.