Kayseri hedef büyüttü

Kupada Kadıköy'de F.Bahçe'yi kupanın dışına iten, ligde de G.Saray deplasmanında galibiyeti son dakikalarda kaçıran Kayserispor'da moraller yerinde. Güçlü rakiplerine karşı iyi bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, sahasındaki Giresunspor maçıyla da bu çıkışını sürdürmek istiyor. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, F.Bahçe ve G.Saray maçlarını yenilmeden noktalayan takımının başarı çıtasının yükseleceğini söyledi. Başkan Gözbaşı, "Son bir haftada İstanbul'da iki önemli maçtan alnının akıyla çıkan futbolcularımızı, teknik yönetimi, tüm Kayserispor camiasını tebrik ediyorum. Başarı çıtamızı yükselteceğiz" diye camiaya umut dağıttı. İkinci Başkan Onur Gözbaşı da "Kayserispor ligin kadro derinliği bakımından önemli takımıdır. Biz artık daha yukarıları hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.