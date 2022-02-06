SPOR HABERİ - Kayserispor ilk kez Hatayspor'u mağlup etti!

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 24 maçta 9. galibiyetini sahasında aldı. Sarı kırmızılılar, Hatayspor'u 4-3'lük sonuçla geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Kayserispor, bu netice ile ligde 34 puana ulaşırken, bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarında rakip filelere 3'er gol bırakan Kayserispor, Hatayspor maçında ise rakip filelere 4 gol bıraktı.
Kayserispor lig tarihinde Hatayspor ile oynadığı 4 maçta ilk kez iç saha galibiyeti elde etti. Geçen sezon sahasında oynadığı maçı kaybeden Kayserispor, ligin ilk yarısında da Hatay'da mağlup olmuştu.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 24 maçta 9. galibiyetini sahasında aldı. Sarı kırmızılılar, Hatayspor'u 4-3'lük sonuçla geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Kayserispor, bu netice ile ligde 34 puana ulaşırken, bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarında rakip filelere 3'er gol bırakan Kayserispor, Hatayspor maçında ise rakip filelere 4 gol bıraktı.
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