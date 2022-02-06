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SPOR HABERİ - Kayserispor ilk kez Hatayspor'u mağlup etti!

Spor haberi... Yukatel Kayserispor, bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol birden atarken lig tarihinde ilk kez Hatayspor'u sahasında mağlup etti. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 14:57
SPOR HABERİ - Kayserispor ilk kez Hatayspor'u mağlup etti!

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 24 maçta 9. galibiyetini sahasında aldı. Sarı kırmızılılar, Hatayspor'u 4-3'lük sonuçla geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Kayserispor, bu netice ile ligde 34 puana ulaşırken, bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarında rakip filelere 3'er gol bırakan Kayserispor, Hatayspor maçında ise rakip filelere 4 gol bıraktı.
Kayserispor lig tarihinde Hatayspor ile oynadığı 4 maçta ilk kez iç saha galibiyeti elde etti. Geçen sezon sahasında oynadığı maçı kaybeden Kayserispor, ligin ilk yarısında da Hatay'da mağlup olmuştu.

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